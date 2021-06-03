РИАМО - 3 июн. В июне столичные врачи начнут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подобная технология будет распространена по 13 направлениям до конца текущего года.

«Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям — результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что до конца 2021 года искусственный интеллект планируют использовать для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки, КТ и МРТ головного мозга, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и так далее.

Суть работы ИИ заключается в обработке снимков с помощью алгоритмов. Технология отмечает точки повышенного внимания цветом, чтобы врач их не пропустил.

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