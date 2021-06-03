РИАМО - 3 июн. Опрос, проведенный специалистами ВЦИОМ, показал, что большинство россиян – 54% – согласны платить более высокие налоги в том случае, если государство обязуется направлять эти средства на поддержку малоимущих россиян. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое мнение высказали в основном респонденты старше 60 лет. Под поддержкой для малообеспеченных граждан подразумевается большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, образования и безопасности.

При этом 28% опрошенных отметили, что налоговая ставка должна быть как можно меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

38% респондентов уверены, что в стране нужно ввести прогрессивную ставку налога, при которой богатые платят больше, чем менее обеспеченные.