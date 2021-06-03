РИАМО - 3 июн. Специалисты приступили к работам по капитальному ремонту здания центра «Мои документы», который расположен в районе Западное Дегунино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предстоит отремонтировать объект площадью 1,1 тыс. «квадратов». В порядок приведут кровлю, также требуется утеплить и отремонтировать фасад, заменить окна и двери.

Уточняется, что в ходе работ специалисты отремонтируют ограждения на крыльце и приведут в порядок покрытие пандуса. А еще модернизируют инженерные системы.

Также в здании изменят планировку. Это нужно для комфортного размещения сотрудников и посетителей.

Пока в здании идет ремонт, местные жители могут получить госуслуги в любом другом центре «Мои документы».