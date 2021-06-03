РИАМО - 3 июн. Благодаря школе нянь, созданной в центре занятости «Моя карьера», более шести тысяч человек получили новую профессию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В партнерстве с сервисом «Бабушка на час» мы реализуем востребованный и успешный образовательный проект. Школа нянь дает возможность каждому бесплатно освоить актуальную профессию, реализовать себя и работать в качестве самозанятого», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Шестой поток обучения стартует 7 июня. Возрастные группы на занятиях разные. Самому старшему ученику 74 года, а самой младшей - 22 года. Около трети учащихся составляют мужчины. Их чаще всего приглашают для работы с детьми с особенностями развития.

В среднем няни зарабатывают 75 тысяч рублей. Самая высокая зарплата достигает 120 тысяч рублей, а при почасовой занятости средняя ставка — 400 рублей в час.