РИАМО - 3 июн. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что антиковидные ограничения смогут ослабить только в случае вакцинирования 60% населения страны, сообщает Nation News.

Он уточнил, что власти также будут ориентироваться на количество переболевших людей.

Мурашко подчеркнул, что снятия ограничений будут проходить по разным направлениям.

В России с начала пандемии выявлено 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 267 летальных исходов, выздоровели 4 702 599 человек.

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