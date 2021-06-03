РИАМО - 3 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил минимальный уровень знаний, который нужен для сдачи единых государственных экзаменов по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства России, сообщает Газета.ru.

Теперь мигранты, желающие работать в России, должны воспринимать, читать и произносить информацию из социально-бытовой и некоторых профессиональных сфер.

Кроме того, граждане других государств обязаны уметь заполнять документы, бланки и заявления. По истории мигранты должны знать наиболее значимые факты и события, названия крупнейших городов страны и основные государственные праздники.

А еще мигранты должны знать свои основные права, свободы при пребывании на территории России.

К иностранцам, планирующим временное проживание, применяются те же требования, что и при получении разрешения на работу.