РИАМО - 3 июн. Чтобы помочь детскому хоспису, можно сделать пожертвование в благотворительный фонд, присоединиться к благотворителям в социальных сетях, поделиться с друзьями информацией о возможности помощи и стать волонтером, сообщили РИАМО в пресс-службе благотворительного фонда «Детский хоспис».

Фонд был создан в 2003 году протоиереем Александром Ткаченко, в 2010 году при поддержке правительства фонд открыл первый в России и третий в мире хоспис для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Создание первого детского хосписа стало импульсом в развитии нового направления медицины в России — паллиативной помощи детям, сегодня оно является одним из приоритетных в национальных интересах страны.

Фонд «Детский хоспис» поддерживает детские хосписы в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Павловске, также строится первый хоспис для молодых взрослых. Фонд также помогает создавать хосписы и выездные службы в других регионах, оказывает адресную помощь детям (предоставление расходных материалов, медикаментов и медицинского оборудования в безвозмездное пользование, транспортировка ребенка на лечение из другого города), организует благотворительные акции и проекты для улучшения качества жизни болеющих детей.

При поддержке фонда дети с тяжелыми заболеваниями могут путешествовать, радоваться праздникам и подаркам, могут вести обычную жизнь.

Акция «Белый цветок»

Фонд «Детский хоспис» также проводит акцию «Белый цветок», направленную на повышение уровня знаний об инклюзии в обществе и обеспечение достойной жизни для детей и молодых взрослых с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Эта акция проходила в России с 1911 года, в 2003 году традиция была возрождена.

Одним из этапов акции являются «Уроки добра». В их рамках детям рассказывают о людях с неизлечимыми заболеваниями. Во время этих уроков школьники своими руками создают белые цветы, учатся состраданию и заботливому отношению к людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Ученики также могут написать письмо подопечным детского хосписа.

Так, «Уроки добра» были проведены в 1283 школах Подмосковья, в них приняли участие 154,8 тыс. школьников начальных классов.

Проект «Белый цветок» также включает специальные акции совместно с компаниями и блогерами и празднование годовщины создания детских хосписов в Домодедове и Санкт-Петербурге.