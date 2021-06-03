РИАМО - 3 июн. В четверг и пятницу столичные выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку, в мегаполисе экзамен напишут почти 76 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Время экзамена — 3 часа 30 минут. Успешная сдача экзамена является основанием для получения аттестата.

ЕГЭ по русскому языку будут писать более чем в 5 тыс. аудиторий и более чем в 350 пунктах проведения экзаменов. Во всех пунктах и аудиториях установили видеонаблюдение. Процесс написания можно смотреть с помощью онлайн-трансляции.

Во время написания экзаменов соблюдаются все меры антиковидной безопасности. В зданиях расположены нескольких входов, а проход осуществляется строго по графику.

На входе всем измеряют температуру тела. В аудиториях находятся не больше восьми выпускников.

Узнать результаты ЕГЭ можно будет не позднее 22 и 23 июня. Они будут опубликованы в личных кабинетах на официальном сайте столичного градоначальника (mos.ru).

В этом году основной период выпускных испытаний продлится до 2 июля. Экзамен по следующему предмету состоится 7 июня. В этот день выпускники напишут профильную математику. Всего единый государственный экзамен в 2021 году будут сдавать более 87 тыс. человек.

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