РИАМО - 3 июн. В филиале Российского государственного гуманитарного университета прошла конференция по профилактике наркомании, в ней участвовали сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Домодедову. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В мероприятии также приняли участие председатель Общественного совета при УМВД Евгений Сафонов, преподавательский состав и студенты филиала.

Студентам показали презентации по теме встречи, рассмотрели портрет и характеристики криминогенной личности, воздействие запрещенных веществ на организм человека.

Также правоохранители рассказали о своей работе в сфере незаконного оборота наркотиков, целях и задачах деятельности.

В конце мероприятия Евгений Сафонов отметил высокий уровень юридической подготовки спикеров и пожелал студентам успехов в учебе.