РИАМО - 3 июн. В Щербинке новую школу на 1,1 тыс. мест украсят декоративными элементами, стилизованными под ветви деревьев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для отделки фасадов используют навесные панели нескольких оттенков, в частности, с имитацией кирпичной кладки. На углах зданий появятся декоративные элементы из металлических перфорированных листов, стилизованные под ветвистые деревья. Они придадут школе интересный и запоминающийся облик», - сказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Новую школу возведут на месте старого здания 1950 года. Объект будет состоять из основного здания и пристройки.

Здание приспособят для маломобильных посетителей.