РИАМО - 3 июн. Плотность движения в 7 часов утра в четверг на столичных дорогах оценивается в 3 балла из 10, вечером дорожная ситуация будет оцениваться в 7-8 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет затруднений в движении на Ленинском и Кутузовском проспектах и Мосфильмовской улице.

Движение на некоторых магистралях осложняют дорожные работы.