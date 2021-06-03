РИАМО - 3 июн. В городском округе Лотошино нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, пока боеприпас не уничтожен, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение об обнаружении поступило вечером 2 июня.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами МВД выставлена охрана.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 4 июня.
РИАМО - 3 июн. В городском округе Лотошино нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, пока боеприпас не уничтожен, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
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