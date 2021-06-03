РИАМО - 3 июн. В Федеральном медико-биологическом агентстве заканчиваются доклинические испытания вакцины от коронавируса, которая будет защищать от всех видов мутаций, сообщила первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.

Специалист подчеркнула, что пока у испытываемой вакцины нет названия. Однако этот препарат будет отличаться от «Спутника V», «ЭпиВакКороны», «КовиВака».

«Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от Covid-19», - сказала Яковлева в интервью газете «Известия».

Также специалист рассказала, что сейчас все больше людей, переболевших коронавирусом, обращаются за реабилитацией. Восстановление нужно и для тех пациентов, которые переболели инфекцией в легкой форме.

«Даже легкие формы приводят, например, к выпадению волос, плохому сну. У кого-то появляются кровоизлияния на коже, типа крапивницы, аллергические реакции. Встречаются нарушения памяти», - добавила Яковлева.

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