РИАМО - 3 июн. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что людей, которые когда-либо работали коллекторами, нужно лишить пенсий.

Также он считает, что коллектор не должен иметь «права называть себя гражданином».

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — сказал Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, парламентарий отметил, что репрессивная функция должна быть только у государства.