РИАМО - 3 июн. В четверг в Подмосковье и столице максимальная температура воздуха составит плюс 23 градуса, при переменной облачности осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в столице днем ожидается плюс 21-23 градуса, в Подмосковье – плюс 18-23 градуса.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха — около 40%.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>