РИАМО - 3 июн. В четверг в Подмосковье и столице максимальная температура воздуха составит плюс 23 градуса, при переменной облачности осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».
Так, в столице днем ожидается плюс 21-23 градуса, в Подмосковье – плюс 18-23 градуса.
Северо-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха — около 40%.
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