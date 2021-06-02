РИАМО - 2 июн. В среду в Москве прошло заседание правления Союза журналистов Подмосковья, по итогам заседания в организацию были приняты семь сотрудников Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Заседание правления провела председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

В Союз журналистов вступили: руководитель отдела авторских текстов Анна Семенова, PR-директор Анастасия Баканова, руководитель отдела реализации проектов в социальных медиа Катерина Новикова, замруководителя группы новостного выпуска Анна Донцова, замруководителя проекта «Городские порталы» Анастасия Туманова, обозреватель туристического портала «Путь-Дорога» Александр Попович, специальный корреспондент Роман Солдатов.

Правление Союза журналистов Подмосковья единогласно приняло решение о приеме новых членов в ряды организации.

Союз журналистов Подмосковья

Сегодня Союз журналистов Подмосковья – самая многочисленная среди областных организаций России. В ряды союза входят журналисты, специалисты, редакторы газет, руководители радио и телевидения Московской области. Региональный союз активно участвует в программах и акциях Союза журналистов России, взаимодействует с журналистскими организациями других регионов страны, общественными организациями, властными структурами, учебными заведениями:

Союз защищает и представляет интересы журналистов; оказывает помощь и поддержку молодым журналистам и ветеранам профессии; исследует процессы, происходящие в медиасфере; содействует повышению квалификации журналистов; создает условия для их творческого роста; помогает СМИ выстраивать взаимодействие с органами власти, бизнес-сообществом и общественными организациями.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.