РИАМО – 3 июн. В честь Всемирного дня велосипедиста в четверг пользователи городского велопроката смогут в течение часа бесплатно пользоваться велосипедами, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Популярность велопроката в Москве постоянно растет. Только за май в городе совершили более 805 тыс. поездок», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что с начала сезона прокатными велосипедами воспользовались более 1,4 млн раз.

Бесплатно взять напрокат велосипед на час можно будет с 8 до 23 часов.

На дороги Москвы наносят временные полосы для велосипедистов. В этом году планируют нанести до 80 км велополос. Новая разметка появилась на Лесной улице, Большой Полянке, в Газетном переулке, в Китайгородском проезде и на других улицах. Велополосы появятся также в Люблине, Строгине, Академическом районе и Отрадном.​

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