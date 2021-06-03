РИАМО – 3 июн. В четверг в России проведут ЕГЭ по русскому языку, экзамен по этому предмету также пройдет в пятницу, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Экзамен по русскому языку необходим для получения аттестата о среднем общем образовании. Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня.

В Московской области сдавать ЕГЭ по русскому языку будут свыше 37 тыс. человек. В регионе будет работать 291 пункт проведения экзамена, там будут находиться 804 общественных наблюдателя, дистанционно следить за проведением ЕГЭ будут 565 наблюдателей.

Первые ЕГЭ по химии, литературе и географии в России прошли в штатном режиме. Для сдачи экзаменов в стране зарегистрировались порядка 184 тыс. человек, было организовано свыше 3,7 тыс. пунктов проведения экзаменов.

Так, на ЕГЭ по географии зарегистрировались порядка 20 тыс. человек, ЕГЭ по литературе – около 60 тыс. человек, ЕГЭ по химии – порядка 104 тыс. человек.

Минимальный балл на экзамене по географии – 37, по химии – 36, по литературе – 32. Результаты станут известны не позже 17 июня.

Ранее в Москве назвали самые популярные ЕГЭ по выбору. Так, на экзамен по профильной математике зарегистрировались около 47 тыс. человек, на обществознание – около 39 тыс. человек, на английский язык – порядка 25 тыс. человек, на информатику и ИКТ – свыше 17 тыс. человек.

7 июня выпускники сдадут профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – иностранные языки, кроме устной части, биологию, 21 и 22 июня – устную часть по иностранным языкам, 24 и 25 июня – информатику и ИКТ.

28 июня будет резервным днем для экзаменов по географии, литературе, иностранным языкам (раздел «Говорение»), биологии, истории, русскому языку. 29 июня – резервный день для обществознания, химии, физики, иностранных языков, кроме устной части, математики, информатики и ИКТ.

Основной период ЕГЭ закончится 2 июля, это будет резервный день по всем учебным предметам. Дополнительный период начнется 12 июля.

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