РИАМО - 2 июн. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил столичным следователям доложить о ходе проведения процессуальной проверки после сообщений о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщается на сайте ведомства.

СМИ ранее сообщили, что неизвестный позвонил 96-летнему ветерану и представился участковым. Он оставил пожилому мужчине свои контакты и сказал, что ветеран может обращаться к нему в случае возникновения проблем.

Спустя время пенсионеру позвонили неизвестные лица, начали угрожать и требовать 400 тыс. рублей. Тогда ветеран позвонил ранее звонившему лжеучастковому. Тот в свою очередь попросил передать деньги, пообещав, что мошенника задержат с поличным.

После того, как пенсионер отдал деньги, то понял, что попал в руки аферистов.

Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.