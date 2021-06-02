РИАМО - 2 июн. Сухая и солнечная погода ожидается в Москве и области на предстоящих выходных, этому будет способствовать антициклон, сообщается на сайте «Метеовести».

Ближе к концу недели воздух продолжит нагреваться, и температура вернется в рамки климатической нормы.

Уже в четверг в Москве воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, в Подмосковье — плюс 17-22 градуса.

Ближе к выходным показания термометров поднимутся на 1-1,5 градуса. Ночью потеплеет до плюс 7-12 градусов, днем — до плюс 22-27 градусов.

В воскресенье будет облачно.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>