РИАМО - 2 июн. Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина рассказала, что заявки на вторую премию губернатора Подмосковья «Медиана» начнут принимать с 1 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Звягина отметила, что премия – это проявление уважения к журналистам и блогерам, которые объективно и интересно рассказывают о Московской области. Она рассказала, что теперь отмечать лучших авторов будут ежегодно.

«Профессия журналиста очень непроста. На идею премии подтолкнула и пандемия – корреспонденты, фотографы самоотверженно работали в «красных зонах». И мы решили, что эти люди заслуживают награды. Идею поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. В этом году было подано 500 работ. Победителей определил экспертный совет, в который вошли мэтры российской журналистики», — сказала Анастасия Звягина в интервью телеканалу «360» на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр сообщила, что заявки на вторую премию начнут принимать с 1 ноября.

«Главное условие – материал должен быть про Московскую область. Надеемся, что в ней захотят поучаствовать и иностранные коллеги. Это будет способствовать и туристической, и экономической привлекательности региона», — отметила Анастасия Звягина.

Также в интервью речь шла о системе «Инцидент». Она мониторит сообщения в соцсетях, чтобы помогать оперативно решать проблемы жителей.

«Мы горды, что были первыми и теперь наша система внедрена в ЦУРы по всей стране. Отличие от «Добродела» - не надо специально заходить на сайт, регистрироваться, чтобы оставить жалобу. Система сама приходит к вам. Она автоматически «вылавливает» сообщения жителей в соцсетях и отправляет их на отработку в министерства и ведомства. Если в 2017 году мы дали ответы на 15 тыс. обращений, то в 2020-м - около 300 тыс. Это говорит о том, что люди доверяют. «Инцидент» - это оперативность. За 4 года мы сократили время ответа до 3 часов - больше чем в 3 раза», - сказала Анастасия Звягина.

Министр рассказала, что в ногу со временем идут также и областные, и муниципальные СМИ.

«В каждом муниципалитете есть свое издание, но это уже не просто газета, а мультимедийная редакция – информагентство. Помимо печатной версии, у нее - сайт, аккаунты в соцсетях. Почти при каждом информагентстве есть школа юного журналиста, молодые ребята учатся, публикуются, и еще работают в TikTok - популяризируют местный контент, достопримечательности. Это очень важно», — отметила Звягина.