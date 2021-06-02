РИАМО - 2 июн. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в оскорблении и избиении сотрудников полиции в Химках, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 1 июня на дороге возле дома на ул. Бурденко, где полицейские припарковали автомобиль. В какой-то момент к ним подъехал мужчина и начал оскорблять правоохранителей за то, что их патрульная машина мешала проезду его автомобиля.

Сотрудники представились мужчине и объяснили ему, что автомобиль запаркован в служебных целях, но водитель продолжил нецензурно выражаться в адрес полицейских, а затем начать их бить.

Полицейские получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, а также травмы головы.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.