РИАМО - 2 июн. Жалобу компании «Наследие-проект» на нарушения администрации Волоколамского городского округа в сфере госзакупок удовлетворили и обязали муниципалитет устранить их, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Фирма хотела участвовать в торгах на изготовление и установку постаментов под бюсты на территории мемориала «Вечный огонь» по адресу: Волоколамск, Октябрьская площадь. Заявку компании на участие признали несоответствующей требованиям документации и отклонили.

На заседании комиссии антимонопольная служба выслушала доводы обеих сторон и признала отказ неправомерным.

Администрации Волоколамского городского округа и МУП «Центр муниципального заказа» выдали предписание об обязательном устранении нарушений.