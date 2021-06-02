РИАМО - 2 июн. Глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) РФ Игорь Бухаров сообщил, в московских ресторанах не будут создавать спецзоны для посетителей, которые сделали прививку от коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

При этом в некоторых заведениях делают скидки гостям, которые ранее были привиты от коронавируса.

«Но каждый ресторан сам принимает это решение», — подчеркнул Бухаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Идею, что в ресторанах Москвы можно ввести свободную от Covid-19 зону, ранее предложил мэр столицы Сергей Собянин.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

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