РИАМО - 2 июн. Глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) РФ Игорь Бухаров сообщил, в московских ресторанах не будут создавать спецзоны для посетителей, которые сделали прививку от коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.
При этом в некоторых заведениях делают скидки гостям, которые ранее были привиты от коронавируса.
«Но каждый ресторан сам принимает это решение», — подчеркнул Бухаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
Идею, что в ресторанах Москвы можно ввести свободную от Covid-19 зону, ранее предложил мэр столицы Сергей Собянин.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
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