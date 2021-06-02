РИАМО - 2 июн. Управляющие компании Подмосковья за пять месяцев 2021 года решили 103 тыс. проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о которых местные жители сообщали в Центр управления регионом (ЦУР), сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Самыми распространенными проблемами стали: уборка подъездов (более 13,5 тыс. обращений), ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков (более 8 тыс.), освещение подъездов и входных групп (более 6,7 тыс.), устранение неисправностей лифтового оборудования (более 6,6 тыс.), окраска и штукатурка стен и потолков в подъездах (более 4,9 тыс.).

«Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Особенно внимательно относимся к сигналам о неисправностях лифтов. Ведь ненормативное состояние этой сложной техники грозит возникновением аварий и чрезвычайных ситуаций», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Среди крупных округов больше всего проблем устранено в Химках (9,1 тыс.), Балашихе (7,1 тыс.), Красногорске (5,9 тыс.), Одинцовском округе (5,4 тыс.) и Мытищах (5,1 тыс.)

В округах с населением 100-200 тыс. человек: Ленинский (4,9 тыс. заявок), Реутов (3,1 тыс.), Жуковский (3 тыс.), Пушкинский (2,3 тыс.) и Долгопрудный (2,1 тыс.)

С населением до 100 тыс. человек: Лобня (2119 обращений), Котельники (1263), Лыткарино (1013), Кашира (957) и Дзержинский (607).

Среди закрытых административно-территориальных образований: Краснознаменск (366 заявок), Власиха (334), Звездный городок (24), Молодежный (9), Восход (3).