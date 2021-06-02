РИАМО - 2 июн. Объем кредитов, предоставленных банками малому и среднему бизнесу, достиг на 1 апреля почти 1,6 трлн рублей в Москве и 413,1 млрд рублей в Московской области, увеличившись за год на 19,9% и 25,5% соответственно, сообщает пресс-служба Главного управления Центробанка РФ по ЦФО.

В Москве и Подмосковье объем кредитов МСП в марте по сравнению в февралем текущего года увеличился на 36,8% и 48,4% соответственно. В годовой оценке в столице рост составил 26%, в Московской области — 34,4%.

Среди всех российских регионов наибольший объем кредитов в марте 2021 г. был предоставлен заемщикам-субъектам МСП Москвы — 171,5 млрд рублей. Представители МСП Московской области получили 58,8 млрд рублей.

Расширению кредитования способствовали действующие меры поддержки субъектов МСП, а также продолжившие снижаться рублевые средние процентные ставки по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, которые в марте текущего года по сравнению с декабрем 2020 года снизились в целом по РФ на 0,06 п.п., до 7,78%.

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