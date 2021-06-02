РИАМО - 2 июн. «Почта России» и «Яндекс» подпишут соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2021, в рамках которого запускают функцию экспресс-доставки посылок от почты до дома в течение 60 минут с помощью «Яндекс.Доставки», сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Для активации услуги необходимо в приложении или на сайте «Почты России» выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку». Если доступных курьеров «Яндекса» не будет, то ее привезут работники почты. Также планируется создать в отделениях почты примерочные, где товары «Яндекс.Маркета», которые не подошли, можно будет сразу вернуть. Позже к системе примерок подключатся другие торговые площадки.

Также в «Яндекс.Маркете» разрабатывается услуга drop-off для мелких продавцов, которые хотя продавать товары со своего склада, не тратя лишние время и деньги на логистику.

«В конечном счете это сделает онлайн-торговлю более доступной и поможет самым разным магазинам, в том числе из малого и среднего бизнеса, расширить свое присутствие на рынке», – сказал директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» Даниил Шулейко.

Заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин отметил, что компания почта обладает огромной зоной покрытия – более 42 тыс. отделений по всей стране. Благодаря экспресс-доставке получать покупки не выходя из дома смогут миллионы россиян даже в далеких местах.

«Сотрудничество с «Яндекс.Доставкой» и «Яндекс.Маркетом» позволит нам предоставить клиентам еще больше возможностей при получении товаров. В дальнейшем мы планируем подключать к экспресс-доставке и других игроков», – заключил Скатин.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.