РИАМО - 2 июн. Более 650 детей и сопровождающих доставили автобусы «Мострансавто» в оздоровительные лагеря в Подмосковье, было задействовано свыше 30 машин, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отдыхающих забирали из более чем 40 городов Московской области, включая отдаленные Пущино, Озеры, Воскресенск, Луховицы, Шатуру и др.

Некоторые автобусы забирали пассажиров сразу из двух городов. В салоне одновременно находилось до 45 человек. Рейсы проходили с 6 до 9 утра.

Согласно стандартам детских перевозок, все транспортные средства снабдили желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.

Перед поездками автобусы прошли техосмотр и дезинфекцию. Водители также получили дополнительный инструктаж и защитные маски.