РИАМО - 2 июн. Полицейские задержали троих ранее судимых жителей Сергиево-Посадского городского округа в возрасте 27, 42 и 44 лет, которых подозревают в совершении семи краж автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Сергиево-Посадском округе заявления о пропаже иномарок одной популярной модели подали сразу четыре человека. Оперативники определили подозреваемых, задержали их и изъяли у них специальное электрическое оборудование, с помощью которого они вскрывали системы безопасности машин.

«В рамках расследования полицейскими установлена причастность злоумышленников к совершению еще трех аналогичных преступлений в Дубне и Электростали. Общая сумма ущерба, причиненного семи владельцам иномарок, составила более 3 млн рублей», – сказала официальный представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемых заключили под стражу. Правоохранители сейчас занимаются поиском угнанных машин, чтобы вернуть их владельцам.