РИАМО - 2 июн. Полифенольные соединения, которые содержатся в какао, способны предотвратить развитие болезней сердечно-сосудистой системы и мозга, передает Федеральное агентство новостей.

Какао-порошок содержит флаванолы – они благотворно влияют на состояние сосудов. Употребление напитка также нормализует уровень оксида азота в крови, расслабляя и расширяя кровеносные сосуды и артерии.

Кроме того, какао также способствует снижению уровня «плохого» холестерина.

Содержащиеся в напитке полифенольные соединения уменьшают вероятность нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию. Кроме того, они в целом улучшают работу мозга.

Примечательно, что ежедневное употребление флаванолов благоприятно сказывается на умственных способностях даже у людей с психическими заболеваниями.

Флаванолы также содержатся также в чае, винограде и яблоках.