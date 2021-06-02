РИАМО - 2 июн. Пользователи в рамках бета-тестирования нашли скрытый режим в 12-й версии операционной системы Android, это режим оптимизации игр, пишет Nation News.

Неожиданная находка доступна только отдельным участникам тестирования. Предполагается, что разработчики будут дорабатывать скрытую функцию.

Режим нашли в разделе «Расписания». Он позволяет пользователю менять частоту кадров, записывать видео игры и создавать скриншоты. Также она предполагает запись звука с микрофона и оптимизацию качества картинки.

Предполагается, что новая функция также позволит транслировать со смартфона игры на YouTube.

Android 12 работает до 22% быстрее, чем предыдущая версия. В Android 12 также изменилось оформление иконок, настройки приватности и многое другое. Финальная версия ОС выйдет осенью 2021 года.