РИАМО - 2 июн. Утвержден проект придорожного сервиса с магазином, предприятием общественного питания и автозаправкой, который хотят построить на Волоколамском шоссе в деревне Ленино в Истре, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Общая площадь объекта придорожного сервиса составит 3 014,7 кв. м. Здание одноэтажное, вход спроектирован с отметки уровня земли. С бокового фасада организован подъезд к окну выдачи заказов сетевого ресторана быстрого питания. Также на участке запланированы парковка и благоустроенные пешеходные зоны», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Лаконичное геометрическое решение здания отсылает к расположенным рядом Снегиревскому военно-историческому музею и Мемориальному комплексу.

Фасад будет выполнен в строгом ритме вертикальных декоративных элементов серого цвета и образует «гармошку», которая полностью закрывает верхнюю часть стены. Вход сделают в легком витражном остеклении, которое акцентирует ярко-красная конструкция козырька-навеса.

«Проект сделан качественно. Авторы учли соседство с мемориальным комплексом, и объект получился в меру сдержанным по композиции. Хочется также отметить грамотно подобранные по фактуре и цвету материалы, которые придают выразительность фасаду здания», – добавила первый зампред Мособлархитектуры - главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В отделке предлагается использовать стальные композитные панели и металлокассеты в серо-бежевой гамме. В темноте будет работать подсветка фасада.

Проектированием занималось ООО «Проектное бюро №1».