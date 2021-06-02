РИАМО - 2 июн. Памятник поэту Александру Пушкину перевезли с Молчановки в усадебный сад музея писателя на улице Пречистенка, пишет «Вечерняя Москва».

Скульптуру перевезли утром 1 июня. 4 июня в Музее А. С. Пушкина откроется выставка «Поэты и музы».

Теперь Пушкин виден с Пречистенки. Для того, чтобы подойти к нему и сфотографироваться, надо посетить выставку «Поэты и музы».

Есть легенда, что если подержаться за каблуки ботинок Александра Сергеевича и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

«Как же органично вписался «мечтающий» Пушкин в наш дивный, цветущий летний сад! Я очень рад нашему совместному проекту и радуюсь за гостей и посетителей музея, которые придут этим летом к нам на Пречистенку», – сказал директор государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.