РИАМО - 2 июн. Пластический хирург АО «Медицина» Борис Мирзоян рассказал, что чаще всего пластические операции несовершеннолетним проводят только при наличии важных для здоровья показаний, но у подрастающего поколения нередко возникают мысли о хирургическом вмешательстве, сообщает Nation News.
По словам врача, подростков часто не устраивает их внешний вид или они хотят быть похожими на кумиров, поэтому у них возникает желание устранить изъяны посредством пластической хирургии.
По словам Мирзояна, большинству подростков хирурги отказывают и хотят поговорить с их родителями.
Врач отмечает, что некоторые пластические операции делают по веянию моды, а она, как известно, переменчива. Поэтому результат операции человек может захотеть «исправить», а это будет практически невозможно сделать.
Родителям эксперт советует не давить на ребенка и трезво оценить проблему. Иногда для ребенка она может быть значительней, чем кажется со стороны. Например, оттопыренные уши можно легко исправить хирургическим путем с семи лет.
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