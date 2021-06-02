РИАМО - 2 июн. Пластический хирург АО «Медицина» Борис Мирзоян рассказал, что чаще всего пластические операции несовершеннолетним проводят только при наличии важных для здоровья показаний, но у подрастающего поколения нередко возникают мысли о хирургическом вмешательстве, сообщает Nation News.

По словам врача, подростков часто не устраивает их внешний вид или они хотят быть похожими на кумиров, поэтому у них возникает желание устранить изъяны посредством пластической хирургии.

«Для подростков, в первую очередь, это возможность избавиться от комплексов, которые делают их жизнь «невыносимой». Подростки стремятся стать копией своих кумиров», — сказал эксперт.

По словам Мирзояна, большинству подростков хирурги отказывают и хотят поговорить с их родителями.

Врач отмечает, что некоторые пластические операции делают по веянию моды, а она, как известно, переменчива. Поэтому результат операции человек может захотеть «исправить», а это будет практически невозможно сделать.

Родителям эксперт советует не давить на ребенка и трезво оценить проблему. Иногда для ребенка она может быть значительней, чем кажется со стороны. Например, оттопыренные уши можно легко исправить хирургическим путем с семи лет.