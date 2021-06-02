РИАМО - 2 июн. Контролеры Московского паркинга выехали на работу на роликах, всех сотрудников обеспечили униформой, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Увидите их на улице — смело задавайте вопросы про парковки и их оплату, они вам с радостью помогут. Они также следят, чтобы на всех парковках были порядок и безопасность», - говорится в сообщении.

Эксперимент запустили в 2019 году. Парковочным контролерам оказалось очень удобно работать на роликах. Все работники обеспечены униформой, роликами, налокотниками, наколенниками, перчатками и шлемом.

Если машина припаркована в неположенном месте и ее эвакуировали, то адрес необходимой штрафстоянки можно узнать через мобильное приложение «Парковки Москвы».