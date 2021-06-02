РИАМО - 2 июн. Редис содержит много полезных микроэлементов и витаминов, а также обладает полезными свойствами для организма, сказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Прежде всего, редиска, как все крестоцветные, оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие. Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро. А поскольку воспаление лежит в основе всех возрастных болезней, то потребление редиски в общем замедляет процесс старения», – сказал Гинзбург в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что люди, у которых есть заболевания желудка, язва, гастрит и другие, должны употреблять редис с осторожностью из-за того, что корнеплод содержит эфир и горечь, раздражающие слизистую желудка. Кроме того, они могут стать причиной обострения.

Гинзбург отметил, что лучше есть редис после еды, а не перед ней, а при заболеваниях – с маслом либо сметаной.

По словам врача, употребление редиса натощак может помочь людям со сниженной кислотностью. Так, корнеплод улучшит отделение желудочного сока и пищеварение.

Для того, чтобы верно выбрать редис, необходимо пощупать его – если корнеплод плотный и наполненный, это хорошо. При разрезе редиска должна быть сочной. В противном случае покупать такую продукцию не стоит.