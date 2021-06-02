РИАМО - 2 июн. Количество вакансий в российской ресторанной сфере выросло на 50-70%, а отклики от соискателей сократились на 20%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Прихач отметил, что повышенное число вакансий в общепите связано с тем, что бизнес «соскучился» по прибыли и старается наверстать упущенное.

«Мы наблюдаем катастрофический разрыв в активности работодателей и соискателей. На волне туристического бума Сочи и Крым переманивают ценные кадры. Заведения готовы платить двойную ставку и снимать сотрудникам жилье», — сказал Прихач.

Он добавил, что особенно острой эта проблема стала для ресторанов с национальной кухней, преимущественная часть персонала которых состоит из приезжих и рабочих из стран ближнего зарубежья. В сегодняшних условиях мигранты не могут вернуться в Россию, а россияне остаются в родных городах.

Несмотря на то, что общепит продолжает уступать позиции на рынке, который трансформировался из-за пандемии коронавируса, россияне все еще считают, что ресторанный бизнес – это привлекательная ниша для того, чтобы начать заниматься своим делом.

По мнению Прихача, бизнес может оставаться привлекательным из-за того, что он пострадал и открыл места новым предпринимателям, которые пытаются ее заполнить.