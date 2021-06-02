РИАМО - 2 июн. Проводится проверка после проведения пластической операции по восстановлению формы груди в одной из столичных клиник, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в сюжете телеканала «НТВ» сообщили, что женщине провели некачественную операцию по восстановлению формы груди.

Сообщалось, что, по данным независимых экспертов, были выявлены асимметрия, рубцы и отсутствие чувствительности тканей в зоне декольте. Женщина подала в суд и требует денежную компенсацию.

Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников частной клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.