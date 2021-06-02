РИАМО - 2 июн. Более 600 новых рабочих мест, включая 230 вакансий машинистов, появится в Москве после открытия депо «Нижегородское» в центре города, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Железнодорожное депо находится на востоке Большой кольцевой линии между Шоссе Энтузиастов, Третьим транспортным кольцом и путями D2. Тут будут помещаться 30 составов. В депо установят самое современное оборудование для диагностики, обслуживания и мойки. Чистить от грязи тут планируют по десять поездов в сутки.

«Нижегородское» — одно из трех электродепо для поездов Большой кольцевой линии и шестое депо метро, которое мы откроем с 2010 года», - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, это будет первое депо столицы, на котором изначально будет работать сервисная компания от самого производителя подвижного состава. Там будут обслуживать поезда последней модели «Москва-2020».

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