РИАМО - 2 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 761 случай Covid-19, наибольшее число заболеваний коронавирусом зафиксировали в Балашихе (124) и Раменском округе (73), сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

66 случаев Covid-19 за сутки выявили в Мытищах, 59 – в Люберцах, 36 – в Красногорске, 34 – в Королеве, по 33 – в Дзержинском и в Ленинском округе, 30 – в Чехове, 28 – в Реутове, 26 – в Дмитровском округе, 25 – в Наро-Фоминском округе, 19 – в Сергиево-Посадском округе, по 17 – в Истре и Ступине, по 15 – в Пушкине и Химках, 12 – в Подольске.

Десять случаев коронавируса зафиксировали в Одинцовском округе, по восемь – в Долгопрудном и Щелкове, по семь - в Богородском округе и Зарайске, шесть – в Электростали, по пять – в Домодедове, Егорьевске, Жуковском, Ивантеевке, по четыре – в Коломне и Орехово-Зуевском округе.

По три новых случая коронавирусной инфекции удалось выявить в Пущине, Серебряных Прудах и Серпухове, по два – в Волоколамском округе, Клину, Лосино-Петровском округе, Озерах, Рузском округе и Солнечногорске, по одному случаю – в Луховицах, Лыткарине и Павловском Посаде.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали в Бронницах, во Власихе, в Дубне, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Краснознаменске, Лобне, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Талдомском округе, Фрязине, Черноголовке, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 272 713 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6 171 человек, выздоровели после лечения 223 922 пациента.

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