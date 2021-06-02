РИАМО - 2 июн. Столичные сотрудники ГИБДД задержали популярного блогера Гошу Ерохина, которого на черном BMW не смогли остановить сотрудники дорожной полиции, сообщает kp.ru.

После требования сотрудников ДПС остановиться блогер не затормозил. Гонщика удалось вычислить по камерами и после этого задержать.

Дорожная полиция проверила Ерохина и выяснила, что его разыскивает военкомат. Блогера отвезли для общения к военкому Бутырского района. Такое взаимодействие между ведомствами время от времени практикуется для поиска уклонистов.

В Instagram Ерохина 416 тыс. подписчиков, в TikTok - более 700 тыс. 20-летний молодой человек рассказывает своим подписчикам про автотюнинг, уличные гонки и сам частенько снимает свое небезопасное вождение на городских магистралях.