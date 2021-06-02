РИАМО - 2 июн. Строительство детско-взрослой поликлиники началось на Уржумской улице в столичном районе Свиблово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, жители этого района просили о поликлинике неоднократно.

«Всего на ближайшие три года мы запланировали строительство 30 поликлиник за счет бюджета», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

С января по апрель этого года в городе ввели в эксплуатацию 14 объектов социальной инфраструктуры: пять детских садов, две школы, по одному объекту здравоохранения и культуры, а также пять спортивных объектов.