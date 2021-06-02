РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. Компания Coca-Cola вложила 300 млн рублей в центр исследований, который расположился на территории щелковского завода «Мултон», являющегося структурным подразделением Coca-Cola в России, сообщает пресс-служба АО «Мултон».

На площади в 400 кв м находятся пять лабораторий, каждая из которых занимается собственным направлением. Центр будет проверять качество и безопасность сырья, также позволит разрабатывать новые продукты.

«Новый центр исследований и разработок является важным инвестиционным проектом как в целом для России, так и для Московской области, в частности. Я очень рад, что власти Московской области поддерживают региональных инвесторов, создавая комфортный климат для будущего развития локальной экономики. Хочу также отметить, что уже более 31% сырья мы закупаем у российских поставщиков и намерены увеличивать эту цифру. В нашем новом центре мы будем заниматься в том числе разработкой абсолютно новых, инновационных продуктов», − сказал генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич.

Завод «Мултон» в Щелкове является одним из самых крупных соковых заводов в России и Восточной Европе. Он открылся в 1998 году, и в этом же году на заводе была выпущена пробная партия яблочного сока «Добрый» в 3,6 тыс. л. На данный момент максимальная производительность завода в день – 2,2 млн л готовой продукции. На заводе заняты более 1,5 тыс. человек. Завод является высокотехнологичным производством − процент автоматизации составляет 85%.

На данный момент на заводе выпускаются соки брендов «Добрый», «Моя Семья», RICH. Компания «Мултон» занимает около трети российского сокового рынка по объему продаж, а рост доли рынка за 5 лет составил более 10%.