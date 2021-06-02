РИАМО - 2 июн. Небольшой размыв грунта произошел в среду на Головинском шоссе, 8А, во время гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сейчас участок огорожен, на месте работают городские службы.

Гидравлические испытания начинаются сразу после окончания отопительного сезона. Во время испытаний отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций.

С помощью таких мер специалисты выявляют ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принимают меры по их ликвидации.