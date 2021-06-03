РИАМО – 3 июн. Чтобы выяснить, насколько ваш дом безопасен для здоровья и жизни, нужно сделать экоаудит. На первом этапе на это даже не нужно тратить деньги: с интерактивным проектом «Ревизор в вашем доме» можно определить, как сбалансированное освещение, бытовые приборы и разные материалы влияют на здоровье жильцов, сообщает пресс-служба оператора Триколора.

Согласно данным последнего опроса, около 40% россиян, а это чуть более 24 млн семей, стали чаще задумываться о безопасности и экологичности своего жилища.

Услуга экоаудита доступна бесплатно онлайн. Так, с 24 мая телеканал «Загородный» и «Триколор» запустили интерактивный проект «Ревизор в вашем доме», с помощью которого каждый участник может получить полезную информацию о безопасности и экологичности техники и бытовых предметов в доме, а также узнать больше про экономию ресурсов.

«Исследуйте свою кухню, комнаты, санузел и придомовую территорию на интерактивном сайте и получите советы по выбору бытовой техники, мебели, моющих средств. Кроме того, вы узнаете об их влиянии на ваше здоровье и экологию», - говорится в сообщении.

Построенный по всем правилам современный дом — это не только забота об окружающей среде и возможность сократить затраты на энергоресурсы. Выбор материалов и создание внутренней инфраструктуры напрямую влияют на состояние здоровья человека.

Между тем после отмены режима самоизоляции тренд на экодома «усилился» еще одним направлением — строительством «здоровых зданий». Например, отдельное внимание уделяется циркуляции свежего воздуха в помещении, который снижает риски респираторных заболеваний. Исследовательская группа при Гарвардском университете, изучающая здоровье населения, сформировала специальный чек-лист «здоровых зданий», куда, помимо вентиляции и циркуляции воздуха, были включены контроль за уровнем внешнего шума, комплексные меры по сокращению пыли и грязи, наличие системы безопасности и охраны, в том числе видеонаблюдения и системы протокола сообщений об инцидентах.

Внешние факторы оказывают непосредственное влияние на здоровье человека. Так, ученые из университета Айовы выявили, что «белый шум» может повышать риски развития болезни Паркинсона и рассеянного склероза, а аллергией на домашнюю пыль страдают почти 40% населения земли.

«Постепенно мы приходим к переосмыслению очень привычных, по факту, бытовых вещей, которые нас окружают в повседневной жизни. Забота об окружающей среде стала одной из базовых ценностей молодых россиян. Кроме того, пандемия заставила многих граждан переосмыслить отношение к собственному здоровью. Инструментов по созданию благоприятной среды внутри дома на самом деле много», - подчеркнули организаторы проекта.

Они уточнили, что в проекте хотят обратить внимание участников, что экодом доступен каждому, существуют простые и доступные способы улучшить обстановку в своем доме без колоссальных затрат.

Рабочие идеи, как сделать свой дом по-настоящему экологичным, можно узнать в цикле передач «Дом моей мечты» на канале «Загородный». В каждом выпуске эколог и архитектор проводят аудит домов российских знаменитостей и на конкретном примере рассказывают об удачных решениях при строительстве или реконструкции дома.