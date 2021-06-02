РИАМО - 2 июн. За прошедший месяц в подмосковный центр управления регионом поступило 203 обращения по вопросам безопасности, ритуальных услуг и продажи наркотиков, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

«В ЦУР за май поступило 27 жалоб о продаже наркотиков, 84 вопроса касались системы «Безопасный регион», 92 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Самыми популярными стали просьбы установить камеры «Безопасный регион» в определенных местах, провести на кладбище поливочный водопровод или стереть со стены надпись о продаже наркотиков.

В мае специалисты ЦУР зафиксировали и отправили на блокировку в Роскомнадзор шесть интернет-ресурсов, с помощью которых на территории Подмосковья распространяют наркотики.