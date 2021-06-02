РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Почти 120 тыс. рублей собрали на благотворительной акции в подмосковном Красногорске на лечение маленького Саши Веселова, страдающего спинально-мышечной атрофией. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Спортивное событие в поддержку маленького жителя округа, организованное футбольным клубом «Зоркий», прошло на стадионе «Машиностроитель» в День защиты детей.

В матче, который длился 15 минут, приняли участие 100 воспитанников КСШОР «Зоркий». Юные футболисты забили 3 мяча в ворота ФК «Зоркий». Закончилась игра со счетом 3:1.

В рамках акции посетители могли приобрести воздушные шары, сувенирную продукцию и атрибутику ФК «Зоркий», а также просто внести любую сумму на лечение Саши.

После матча в формате аукциона были проданы футболка вратаря ФК «Спартак» Артема Реброва и футбольный мяч с автографами игроков ФК «Спартак».

Поддержали акцию и выступавшие на мероприятии музыканты «Рокстории».

Всего удалось собрать 119 500 рублей, которые будут направлены на лечение мальчика.

Саше Веселову поставили диагноз СМА II типа. Остановить развитие заболевания может одна инъекция препарата, стоимость которого - 175 млн рублей.

Следующая акция состоится в детском городке «Сказочный» 6 июня в 17:00.