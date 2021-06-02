РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Дорожный ремонт продолжается в подмосковном Красногорске, уже отремонтировали 7 км дорог, сообщается на официальном сайте администрации округа.

По состоянию на 2 июня, дорожное полотно заменили на 20 участках улиц в Опалихе, Нахабине и Павшинской пойме. В ближайшее время подрядчики приступят к работам и по другим адресам.

Ремонт дорог пройдет в два этапа и завершится к 1 сентября. Всего по программе софинансирования с правительством Подмосковья отремонтируют 57 участков автодорог.

Список составлен с учетом мнения жителей, в том числе – по итогам голосования на портале «Добродел».

Полный адресный перечень доступен на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.