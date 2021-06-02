РИАМО - 2 июн. Девять врачей и три педагога из Ленинского городского округа получат в текущем году сертификат на социальную ипотеку по программе губернатора Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В министерстве жилищной политики Московской области в среду вручили свидетельства на социальную ипотеку 60 медицинским работникам региона. Среди них – анестезиолог-реаниматолог из Видновского перинатального центра Евгений Брянцев.

Брянцев с 2019 года трудится в Ленинском округе, куда переехал из города Орла. Врач совмещает медицинскую практику с научной деятельность – он работает над диссертацией.

«Данная программа губернатора и другие меры поддержки, существующие в Подмосковье для работников социальной сферы, позволяют привлекать в наши учреждения наиболее квалифицированные и опытные кадры. В Видновский перинатальный центр только с начала этого года пришли трудиться 5 врачей и 13 человек среднего медицинского персонала», – отметил глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

Программа «Социальная ипотека» позволяет приобретать жилье на льготных условиях, оплачивая только проценты по кредиту. Планируется, что в 2021 году сертификаты по данной программе смогут получить девять врачей из Видновского перинатального центра и районной клинической больницы, а также три педагога из школ Ленинского округа.

Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году. С начала ее реализации порядка 2 тыс. разных специалистов получили субсидии на покупку жилья.