РИАМО - 2 июн. Российские ученые нашли способ, который позволяет сократить негативное влияние утилизации автопокрышек на окружающую среду, сообщает Федеральное агентство новостей.

Измельченные резиновые отходы можно включить в состав геополимеров, которые предлагают использовать для создания материала строительной промышленности. Статья опубликована в Journal of Environmental Chemical Engineering.

Согласно заявлению авторов научной работы, исследование открывает перспективы переработки большого количества резиновых отходов в экологичных геополимерных бетонах.

Такие материалы прочнее своих аналогов и могут, согласно выводу исследователей Ростовского государственного университета путей сообщения и инновационного центра «Сколково», использовать при строительстве.